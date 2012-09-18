〔美国热股〕加拿大汽车工人工会延长与通用汽车和克莱斯勒谈判期限

路透9月18日电---加拿大汽车工人工会周一宣布,已经与福特汽车(F.N)暂时达成四年协议,并将与菲亚特FIA.MI旗下的克莱斯勒集团,以及通用汽车(GM.N)谈判截止到午夜的最后期限延长.

欧洲8月汽车销量下滑8.5%,为连续第11个月下滑,福特汽车、通用汽车和菲亚特销量领跌,一些中档品牌受到意大利、法国和德国等市场下滑的冲击较大.[ID:nSB1783648]

通用汽车股价周二早盘上扬1.55%,报24.17美元,福特汽车股价跌0.77%,报10.31美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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