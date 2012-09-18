〔美国经济〕芝加哥联储总裁埃文斯:扭转操作到期时FED料扩大QE3规模

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透密歇根9月18日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示:
* 若在年底前看到就业成长强劲的迹象,会感到意外
* 若年底扭转操作到期时还不见就业强劲成长,美联储预计会扩大QE3规模从而保持每月总计850亿美元的资产购买
* 2014年底时失业率可能会降至7%以下
* 预计美联储会在失业率降至7%之前就会削减每月的资产购买规模
* 未见有潜在通胀压力的迹象
* 价格和薪资上涨是货币政策传导机制的正常现象,不要对每一个方面的价格上涨都感到担心
* 在怎样才算达到QE3所瞄准的就业改善的问题上,美联储料会激烈的争论,很难用单一数字衡量.(完)
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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