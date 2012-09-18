〔美国经济〕芝加哥联储总裁埃文斯:扭转操作到期时FED料扩大QE3规模

路透密歇根9月18日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示:

* 若在年底前看到就业成长强劲的迹象,会感到意外

* 若年底扭转操作到期时还不见就业强劲成长,美联储预计会扩大QE3规模从而保持每月总计850亿美元的资产购买

* 2014年底时失业率可能会降至7%以下

* 预计美联储会在失业率降至7%之前就会削减每月的资产购买规模

* 未见有潜在通胀压力的迹象

* 价格和薪资上涨是货币政策传导机制的正常现象,不要对每一个方面的价格上涨都感到担心