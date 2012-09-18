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市场报道 | 2012年 9月 18日 星期二 21:43 BJT

〔美国股市〕开低,楼市数据公布在即

路透纽约9月18日电---美国股市周二开低,股市持续从数年高位下滑,投资者关注即将公布的经济数据,以助力延续美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激举措所致的涨势.

道琼工业指数.DJI开盘下跌28.88点,或0.21%,报13,524.22点.标准普尔500指数.SPX下滑3.32点,或0.23%,报1,457.87点,Nasdaq综合股价指数.IXIC跌6.38点,或0.20%,报3,172.29点.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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