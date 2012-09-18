〔美国数据〕9月NAHB房屋市场指数升至40,为逾六年最高

路透华盛顿9月18日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布,9月美国住宅建筑商人气连续第五个月上升,创下逾六年来最高.这是楼市出现动能的最新迹象.

路透调查显示,NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从8月的37升至40,优于分析师预计的38.

这是2006年6月迄今最高位,较上年同期上涨26个点,因楼市已经开始走出低谷.

该指数更接近50的荣枯分水岭.该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直未升至50以上.(完)