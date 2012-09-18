〔美国数据〕9月NAHB房屋市场指数升至40,为逾六年最高

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透华盛顿9月18日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布,9月美国住宅建筑商人气连续第五个月上升,创下逾六年来最高.这是楼市出现动能的最新迹象.
路透调查显示,NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从8月的37升至40,优于分析师预计的38.
这是2006年6月迄今最高位,较上年同期上涨26个点,因楼市已经开始走出低谷.
该指数更接近50的荣枯分水岭.该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直未升至50以上.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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