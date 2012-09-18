〔欧洲汇市〕英镑走强,受助于欧元近期上扬后出现的获利了结

* 英镑兑走软的欧元上扬,兑美元接近四个半月高位

* 料美联储的新一轮量化宽松政策将推动英镑进一步走强,阻力位见1.6304美元

* 英国8月通胀数据公布后,英镑几无变动

路透伦敦9月18日电---英镑兑欧元周二走强,围绕西班牙的不确定性促使投资者在欧元近期大涨后锁定获利.英镑兑美元守在近四个半月高位.

今日公布的通胀数据并未改变对英国央行是否会在今年稍后扩大资产购买计划规模的预期.数据公布后,英镑几无变动.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.5%,触及0.8031英镑的低位,跌穿据报在0.8035英镑附近的止损位(在该水准有止损卖单),且远低于上周五触及的三个月高位0.8114英镑.

对西班牙是否以及何时寻求救助的忧虑与日俱增,而对德国投资者的一项调查凸显对欧洲最大经济体的担忧.

"市场并无任何新的,和对欧元不利的大消息出台.市场对西班牙有些担忧,但这只是投资者为获利了结找理由,"BMO Capital Markets外汇策略部主管Audrey Childe-Freeman表示.

她说,欧元可能进一步小跌,可能会跌至0.80英镑之下,跌向切入位在0.7969英镑附近的100日移动均线,不过,这可能是买回欧元的良机.

英镑兑美元GBP=D4日内小幅走低,至1.6230美元,距离周一触及的4月底以来最高1.6276美元不远.

许多分析师表示,英镑可能进一步上扬,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)上周推出新一轮大规模量化宽松(QE)举措,增加了美元的供应量,削弱美元价值.

但交易商称,英镑短期内可能很难进一步上扬,因在2012年高位1.6304美元处有强劲阻力,在逼近该水平的价位有卖兴.

今日公布的数据显示,英国8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.5%;较上年同期上升2.5%(预估为上升2.5%).英国8月零售物价指数(RPI)较前月上升0.4%;较上年同期上升2.9%(预估为上升3.1%).[ID:nSB1783196]这使英国央行在今年稍后向经济注资的可能性犹存.

英国央行将于周三公布最新货币政策会议记录.大多数分析师预计,该央行在11月前都不会进一步采取宽松举措.(完)

--编译 母红;审校 李军

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