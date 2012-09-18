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债券 | 2012年 9月 18日 星期二 23:33 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.080%,投标倍数为4.13

路透华盛顿9月18日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.080

中值 0.070

低值 0.000

投资 0.081

价格/得标

价格 99.993778

高值得标比率 7.26%

投标倍数 4.13

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 40,001,089,300

总投标 165,206,059,300

竞争性投标得标 39,741,164,900

非竞争性投标得标 209,924,400

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/09/20

到期日 2012/10/18

CUSIP码 9127955G2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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