〔欧元债市〕西班牙求助的不确定性使该国债券波动,并提振德债买需

* 西班牙公债收益率表现不一,寻求援助的疑虑使市场警惕

* 西班牙公债标售超出预期目标,但收益率仍然很高

* 德债上涨,低利率环境提供支撑

路透伦敦9月18日电---围绕西班牙是否会寻求援助,以及何时求助的不确定性周二引发债市波动,并提振避险德债由上日所及的五个半月低点反弹.

欧洲央行本月稍早前所未有地做出承诺,将不设限购买欧元区二线国家公债,这被视为是解决已经持续三年之久的欧债危机的关键一步.

但欧洲央行援助的前提是,求助国必须首先向欧元区纾困基金提出请求,目前西班牙由于担心可能失去账务方面的控制权而不愿提出申请.

"压力涌向西班牙,迫使其求助,(首相拉霍伊)有点拖拖拉拉,打击了风险意愿,给予德债买盘支撑,"一名交易商表示.

德债期货FGBLc1日内最新上涨0.5个跳动点至139.50,10年期德债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB跌4.7个基点,报1.60%.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌7个基点,至5.94%,但两年债ES2YT=TWEB收益率小幅攀升,报3.42%,盘中在3.39%-3.54%的区间波动.两年债可能是欧央行购买的目标之一.

"我们目前都在等待之中,等待西班牙发出更强劲的信号...只有西班牙签署信贷额度协议,这个方案才会真正起作用,"Rabobank的资深市场分析师 Elwin de Groot表示.

"市场已经完全消化了欧央行买债对短期债的影响,目前的风险是,近期这部分债市有恶化的可能."

欧洲央行出手买债的可能性帮助降低了西班牙短债的收益率,公债标售进行顺利,并稍微上调了标售额度,但借款成本仍远高于其欧元区伙伴.

在技术分析图上,德债价格微涨至Marabuzo阻力线上方,该水平为上周五急剧下跌的中点.根据Futurestechs的分析,这提供了一个"买入"信号.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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