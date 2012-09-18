版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 01:52 BJT

〔美国能源〕9月14日止两周汽油需求较上年同期回落--SpendingPulse

路透纽约9月18日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的两周一次的数据显示,过去两周美国汽油零售需求减少,因夏季驾车季结束.

数据显示,截止9月14日的两周汽油需求较上年同期减少1%.9月14日当周需求同比减少1.6%,9月7日当周需求同比减少0.3%.

报告指出,随着驾车季的结束,截至9月7日当周,汽油日消费量从8月31日止当周的910万桶降至略低于850万桶.截至9月14日当周,汽油日消费量反弹至876万桶.

过去两周汽油均价上涨0.06美元,过去八周汽油均价攀升0.43美元.

报告称,截止9月14日的四周中,汽油需求同比减少0.4%.(完)

--编译 母红;审校 李军

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐