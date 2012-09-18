〔美国能源〕9月14日止两周汽油需求较上年同期回落--SpendingPulse

路透纽约9月18日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的两周一次的数据显示,过去两周美国汽油零售需求减少,因夏季驾车季结束.

报告指出,随着驾车季的结束,截至9月7日当周,汽油日消费量从8月31日止当周的910万桶降至略低于850万桶.截至9月14日当周,汽油日消费量反弹至876万桶.