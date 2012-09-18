〔美国能源〕9月14日止两周汽油需求较上年同期回落--SpendingPulse

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透纽约9月18日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的两周一次的数据显示,过去两周美国汽油零售需求减少,因夏季驾车季结束.
数据显示,截止9月14日的两周汽油需求较上年同期减少1%.9月14日当周需求同比减少1.6%,9月7日当周需求同比减少0.3%.
报告指出,随着驾车季的结束,截至9月7日当周,汽油日消费量从8月31日止当周的910万桶降至略低于850万桶.截至9月14日当周,汽油日消费量反弹至876万桶.
过去两周汽油均价上涨0.06美元,过去八周汽油均价攀升0.43美元.
报告称,截止9月14日的四周中,汽油需求同比减少0.4%.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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