〔美国个股〕雅虎完成阿里巴巴股票回购第一阶段交易

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透9月18日电---雅虎(YHOO.O)周二宣布,完成阿里巴巴[ALIAB.UL]股份回购的第一阶段交易,股东将有36.5亿美元税后收益入账.
阿里巴巴回购股票后,雅虎仍持有其23%的股份,估值为81亿美元.加上优先股,雅虎所有持股估值约为89亿美元.
周二午后,雅虎股价逆市上扬1.53%,报15.92美元(完)
--编译 李春喜;审校 李军
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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