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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 02:51 BJT

〔美国个股〕雅虎完成阿里巴巴股票回购第一阶段交易

路透9月18日电---雅虎(YHOO.O)周二宣布,完成阿里巴巴[ALIAB.UL]股份回购的第一阶段交易,股东将有36.5亿美元税后收益入账.

阿里巴巴回购股票后,雅虎仍持有其23%的股份,估值为81亿美元.加上优先股,雅虎所有持股估值约为89亿美元.

周二午后,雅虎股价逆市上扬1.53%,报15.92美元(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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