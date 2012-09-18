〔金属期市〕期铜持稳,美联储新QE推动的涨势消退后关注点转向经济

* 期铜涨势暂停,市场关注点转向经济和欧元区

* 调查显示,中国经济可能录得1999年以来最低年度增幅

* 第四季日本近月期铝合约升水为创纪录的254-255美元

路透纽约/伦敦9月18日电---铜价周二基本持稳,伦敦铜价小涨,纽约铜价走低.受美国联邦储备理事会(FED,美联储)和欧洲央行推出的经济刺激举措推动,铜价上周升至5月以来最高.

本周涨势动能枯竭,因投资者消化央行的最新刺激计划,并将关注点重新转回全球经济和实货金属需求前景.

投资者仍非常担忧欧元区,尤其是债负沉重的西班牙.这些忧虑触发商品和其他风险市场出现部分获利了结卖盘.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌0.50美分,结算价报每磅3.7870美元,进一步远离上周五触及的四个半月高位3.8380美元.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高17美元,报每吨8,319美元.上周五触及8,411美元的四个半月高位.

除忧虑美国和欧洲的成长外,投资者还担忧,随着经济成长放缓,中国的需求将在较长一段时间内保持低迷.

一项路透调查显示,2012年中国经济增速可能降至8%之下,为1999年以来最慢年度增速.中国的铜需求占全球总需求的40%.

但在下月进行十年一次的领导层更替前,中国不可能进一步放宽政策.

德意志银行的分析师Daniel Brebner表示,除非中国步美联储后尘,推出更多大规模刺激举措,否则期铜很难突破过去数月多数时间深陷其中的交易区间.

欧元对美元走软也令铜价承压.

期铝方面,交易商称,日本第四季度近月期铝合约升水较上一季度增加24%,至创纪录的254-255美元,因供应仍然吃紧.

LME三个月期铝CMAL3收跌7美元,报每吨2,160美元.

自3月以来,LME期铝价格累积回落逾10%,但现货溢价则触及纪录高位,原因是,尽管全球供应过剩,但大量库存被银行的金融交易所锁定.

以下为1805GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 378.45 -0.75 -0.20 343.60 10.14

LME期铝 2159.00 -8.00 -0.37 2020.00 6.88

LME期铜 8318.00 16.00 +0.19 7600.00 9.45

LME期铅 2274.00 9.00 +0.40 2035.00 11.74

LME期镍 17810.00 -410.00 -2.25 18710.00 -4.81

LME期锡 21595.00 20.00 +0.09 19200.00 12.47

LME期锌 2107.50 18.50 +0.89 1845.00 14.23

上海期铝 15765.00 -70.00 -0.44 15845.00 -0.50

上海期铜 59590.00 -180.00 -0.30 55360.00 7.64

上海期锌 15620.00 -95.00 -0.60 14795.00 5.58

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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