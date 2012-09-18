〔纽约期市〕白糖与咖啡期货下跌,追随大宗商品跌势

路透纽约/伦敦9月18日电---白糖、可可和罗布斯塔咖啡期货周二追随大宗商品下跌,因市场对西班牙是否愿意寻求国际援助存在疑虑,投资者再次聚焦欧债危机,打击了包括大宗商品在内的风险较高资产.

阿拉比卡咖啡一度下跌逾2%,不过空头回补助其反弹收高.

汤森路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB下跌约0.8%至一周低点,因原油期货下跌,投资者注意力由美国联邦储备理事会(美联储,FED)第三轮量化宽松(QE3)可能给经济带来的益处转向全球经济增长担忧.

"我认为我们看到的是,美联储宣布QE3后软性商品市场最初获得的支持逐渐减弱,"巴克莱资本大宗商品分析师Sudakshina Unnikrishnan表示.

"市场全面疲软主要是因为投资者对风险更加谨慎."

ICE-10月原糖期货SBc1跌0.59美分,或3%,收报每磅19.44美分,创下8月21日以来最大单日跌幅.该合约在9月6日所及两年低点18.81美分上方交投,总成交量超过14万口,较30日均值高逾35%.

"看到价格走软,我并不意外,因为新一季供应过剩,价格应当下跌,"一名驻伦敦的经纪人表示.

原糖生产大国巴西和印度的供应担忧最近几周已经缓解,因天气状况好转,改善了作物收成前景.

伦敦12月白糖期货LSUc1跌12.40美元,或2.2%,收报每吨563.30美元.

ICE-12月可可期货CCc2跌52美元,或2%,结算价报每吨2,532美元,为8月27日以来最低.伦敦12月可可期货LCCZ2收跌30镑或1.8%,至每吨1,633英镑.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收跌40美元,报每吨2,024美元.ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收高1.85美分,或1.1%,结算价报每磅1.7750美元,盘中曾触及1.7165的低点. (完)