〔全球金市〕铂金重挫,因南非矿工接受资方薪资提议

* 铂金骤降50美元,Lonmin矿工周四将复工

* 铂金录得自3月来最大两日跌幅

* 黄金承压,但美联储放宽政策举措料提供支撑

路透纽约9月18日电---铂金周二急跌2%,因有消息称,南非Lonmin (LONJ.J)铂金矿罢工的矿工接受资方提出的薪资提议,可能在周四复工.

本日稍早,铂金多数走高,但在Lonmin旗下Marikana矿的劳资双方达成协议的消息发布后不到10分钟,铂金价格骤降50美元,降幅为3%.

铂金录得自3月来最大两日跌幅,因全球最大铂金生产商Anglo American Platinum(AMSJ.J)也表示,旗下受罢工影响的Rustenburg地区的铂金矿已恢复生产.

南非的消息来得太快,且在某种程度上有些令人意外,这拖累金价从高位回落,日内仅小涨.

Integrated Brokerage Services LLC的贵金属交易商部门主管Frank McGhee表示,"铂金涨势可能已经结束,至少在短期内是如此."

1832 GMT,现货铂金(白金)XPT=急跌2.2%,至每盎司1,623.75美元,过去两天累积下跌4.5%.

美国铂金期货成交放量.根据汤森路透提供的初步数据,NYMEX所有铂金合约的总成交量接近22,000口,较30日均值的高出约30%.

分析师称,铂金价格很容易出现回调,因全球工业需求疲弱,但南非铂金矿的劳资问题悬而未决应会支撑价格.

现货钯金XPD=跌1.7%,至661.75美元.

黄金小幅收涨,盘初升至六个月高位,从上一日因原油重挫引发的跌势中反弹.

现货金XAU=小涨0.3%,报每盎司1,765.95美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价上扬0.60美元,报每盎司1,771.20美元.成交量较30日均值高约10%.

分析师称,市场对美联储第三轮购债计划的有效性持谨慎态度,这限制金价涨幅.

其他贵金属方面,现货银XAG=升1.1%至每盎司34.57美元.

-------------------------1832GMT-----------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1771.20 0.60 0.0 1753.20 1775.90 142,075

COMEX白银期货 SIN2 34.718 0.351 1.0 34.015 35.100 53,044

COMEX铂金期货 PLN2 1636.30 -36.30 -2.2 1619.00 1677.60 18,632

COMEX钯金期货 PAU2 667.35 -21.75 -3.2 663.20 686.95 4,212

现货金 XAU= 1765.95 5.00 0.3 1753.15 1773.00

现货银 XAG= 34.570 0.360 1.1 33.990 35.020

现货铂金 XPT= 1623.75 -37.25 -2.2 1622.50 1672.24

现货钯金 XPD= 661.75 -11.75 -1.7 665.75 683.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=