〔芝加哥期市〕CBOT大豆连跌第三天,受累于美国收割和多头结清头寸

路透9月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连跌第三日,受累于美国大豆收割进程加快引发的季节性压力,以及基金驱动的多头清盘.

近月大豆合约表现不及远月合约,部分因投资者将多头头寸从近月11月合约展期至远月合约.

豆粕录得大豆系期货中最大百分比跌幅,且表现不及豆油,因交易商出脱豆粕/豆油套利交易.

美国中西部内陆大豆和豆粕现货价格走软,因收割开始加速.

一项路透对14位分析师的调查预计,美国大豆单产为每英亩35.85蒲式耳,高于农业部9月12日预期的35.3蒲式耳.

油世界分析师称,大豆价格今年可能触及18美元的纪录新高,因美国收成可能不足以满足2013年初南美新作收割前的全球需求.

油世界预计,巴西2013年大豆产量将增至8,200万蒲式耳,今年年初为6,640万蒲式耳.阿根廷大豆产量将增至5,600万蒲式耳,今年年初为4,050万蒲式耳.

CBOT-10月期权将于周五到期.

11月大豆期货SX2下跌29美分,报每蒲式耳16.40美元.

10月豆粕合约SMc1收跌12.1美元,报每短吨491.4美元.

10月豆油合约BOc1回落0.07美分,报每磅54.91美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为278,365口,豆粕期货为95,912口,豆油期货为123,294口.(完)

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