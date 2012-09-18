〔加拿大股市〕收低,能源股因油价下跌拖累大盘

路透多伦多9月18日电---加拿大主要股指周二收跌,因原油价格下跌打击能源公司股价,而且美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周政策决定引发的部分乐观情绪开始消退.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低24.15点,或0.19%,报12,422.71点.

"今天市场是对石油和黄金的一些超买,以及美元指数超卖的逆转做出反应,"CIBC World Markets市场分析师Sid Mokhtari表示.

上周美元指数触及七个月低点,资源类股在美联储宣布每月购买400亿美元抵押支持债券之后普遍跳涨,提振加股升至五个月高点.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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