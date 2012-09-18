日韩经济指标预测--9月19日-9月26日****

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透9月19日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月17日当周--------------------------------
9月19日(三)
0300 日本央行利率决定 9月 -- 0.10%
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 负4
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,883
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超659
2350 日本出口(较上年同期) 8月 -7.3% -8.1%
进口(较上年同期) -6.1% +2.1%
贸易收支(亿日圆) 逆差8,090 逆差5,174
9月20日(四)
暂无重要经济数据.
9月21日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------9月24日当周--------------------------------
9月24日(一)
2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 99
9月25日(二)
暂无重要经济数据.
9月26日(三)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 73 (完)
--整理 王兴亚;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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