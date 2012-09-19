〔金砖国家〕9月18日股汇市收盘纵览

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透9月19日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月18日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.57%,报1,006.84点.
中国股市:沪综指.SSEC继续缩量收跌,外围不确定因素持续发酵加剧市场卖压,资源和军工概念股领跌;且国内政策利好未见持续推出,令市场空头氛围占据上风.沪综指收盘报2,059.543点,跌18.957点或0.91%,昨日该股指创逾两个月最大单日跌幅.今日沪市A股成交金额435亿元人民币,上日为623亿元.[.SSCN]
香港股市:收低,自四个半月高点下滑,受累于大宗商品相关类股表现疲弱.隔夜大宗商品实货市场受重创.恒生指数.HSI收低0.3%,报20,601.9点,周一曾触及5月4日以来的最高收盘价.恒生国企指数.HSCE收低1%,报9,689.9点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收低.虽然人民币开盘走弱一度激发隔夜美元头寸获利了结,但随后购汇客盘交投相对踊跃,令人民币难改弱势.境内美元人民币一年期掉期 USDCNY1Y=CFXS升水报1,372点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4561元.[CNY/CN]
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印度股市:收低,从上交易日触及的14个月高位回落,Reliance Industries和其他近来表现优异的股票受获利了结拖累而下跌.指标BSE指数.BSESN下跌0.25%,或46.30点,收报18,496.01点.[.BO][ID:nL4E8KI18Q]
印度汇市:印度卢比继两日连涨后周二收平,不过在该国政府推进改革的背景下,投资者仍看好卢比的前景.印度卢比/美元INR=D2收报54.01/02,日内走势动荡,交投于53.96-54.375区间.[INR/][ID:nL4E8KI20A]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS1,547.740点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌2.23%至831.54点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.18%至30.9500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.57%,报40.4250.
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巴西股市:拉美股市收平盘,继该地区股市在9月14日止的八个交易日里上涨8.5%后,部分投资者继续锁定获利.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收平盘于61,804.33点,这是该指数连续第四个交易日收在60,000 点上方.[ID:nL1E8KIK1V]
巴西汇市:巴西雷亚尔小幅走强,尽管巴西央行并没有像周一那样出手干预,但该国财长Guido Mantega明确表示,决策者将果断阻止雷亚尔升值.当地收盘时,雷亚尔/美元走坚0.35%,报2.0225,仍交投于2.0-2.1的窄幅区间内,7月初以来该货币对就一直在这一区间内交投.[ID:nL1E8KINAR]
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南非股市:小幅收高,投资者寄望该国矿业罢工结束,但同时怀疑欧美采取的举措能否支撑全球经济.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI小涨0.14%,报32,166.6点.综合指数.JALSH上扬0.23%,报36,445.75点.[.J][ID:nL5E8KIMFW]
南非汇市:南非兰特/美元反弹,此前Lonmin的工人称,他们接受涨薪22%并结束罢工.1553 GMT时,兰特/美元ZAR=D3上涨1.17%,报8.166.[ZAR/][ID:nL5E8KILQS](完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。