《综述》美联储致力于促进就业的目标不会动摇--官员

* 美联储准备在必要时购买资产

* 关注疲弱就业市场中的所有方面--杜德利

* QE3将提振经济,使之更具韧性--埃文斯

* 费希尔称新的购债计划将没有效果

路透密西根/纽约9月18日电---两名美国联邦储备理事会(FED,美联储)官员周二表示,当两项购债计划中的一项在年底到期后,美联储的积极政策立场不会动摇.

美联储决策者表示,美联储将密切关注疲弱的就业市场,寻找有意义的改善迹象.美联储上周宣布了一项潜在规模巨大的政策宽松计划,而且没有设定截止日期.

美国经济成长乏力,难以压低目前在8%以上的失业率.为此,美联储推出了第三轮量化宽松(QE3),进一步深入前所未有的政策地带.