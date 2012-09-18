《综述》美联储致力于促进就业的目标不会动摇--官员

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
* 美联储准备在必要时购买资产
* 关注疲弱就业市场中的所有方面--杜德利
* QE3将提振经济,使之更具韧性--埃文斯
* 费希尔称新的购债计划将没有效果
路透密西根/纽约9月18日电---两名美国联邦储备理事会(FED,美联储)官员周二表示,当两项购债计划中的一项在年底到期后,美联储的积极政策立场不会动摇.
美联储决策者表示,美联储将密切关注疲弱的就业市场,寻找有意义的改善迹象.美联储上周宣布了一项潜在规模巨大的政策宽松计划,而且没有设定截止日期.
美国经济成长乏力,难以压低目前在8%以上的失业率.为此,美联储推出了第三轮量化宽松(QE3),进一步深入前所未有的政策地带.
纽约联邦储备银行总裁杜德利表示,美国经济需要"在正确的方向上推一把".而美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯预测,美联储明年亦将保持目前每月买进850亿美元资产的速度.
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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