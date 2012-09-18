澳新经济指标预测--9月19日-9月26日****

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透9月19日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月17日当周--------------------------------
9月19日(三)
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.3% +1.1%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
9月20日(四)
暂无重要经济数据.
9月21日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------9月24日当周--------------------------------
9月24日(一)
暂无重要经济数据.
9月25日(二)
0130 澳洲央行半年度金融稳定评估报告
0830 澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)讲话
2245 新西兰月度贸易收支(亿新西兰元) 8月 逆差6.055 顺差0.15
2245 新西兰年度贸易收支(亿新西兰元) 截至8月 逆差7.7 逆差8.5
9月26日(三)
2300 澳洲收支政策部门主管Tony Richards在悉尼发表讲话 (完)
--整理 梁睿雪;审校 张荻
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选