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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 06:39 BJT

全球外汇市场9月19日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月18日(二)

2145 - 新西兰第二季经常帐收支

2315 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话

9月19日(三)

-- - 日本央行两日政策会议结束,宣布利率决定

0700 - 芬兰总理卡泰宁讲话

0830 - 英国央行公布9月5-6日货币政策委员会会议记录

-- - 瑞典央行公布货币政策会议记录

0900 - 瑞士9月ZEW投资者信心指数

1100 - 美国抵押贷款指数

1230 - 美国8月房屋开工

1345 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治讲话

1400 - 美国8月成屋销售

1630 - 美国财政部负责防范恐怖分子融资和金融犯罪的副助理部长格拉泽(Daniel Glaser)在华盛顿参加研讨会

2145 - 新西兰第二季国内生产总值(GDP)

2300 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话

2350 - 日本资本流动数据

2350 - 日本8月贸易收支

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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