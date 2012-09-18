全球外汇市场9月19日主要消息

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月18日(二)
2145 - 新西兰第二季经常帐收支
2315 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话
9月19日(三)
-- - 日本央行两日政策会议结束,宣布利率决定
0700 - 芬兰总理卡泰宁讲话
0830 - 英国央行公布9月5-6日货币政策委员会会议记录
-- - 瑞典央行公布货币政策会议记录
0900 - 瑞士9月ZEW投资者信心指数
1100 - 美国抵押贷款指数
1230 - 美国8月房屋开工
1345 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治讲话
1400 - 美国8月成屋销售
1630 - 美国财政部负责防范恐怖分子融资和金融犯罪的副助理部长格拉泽(Daniel Glaser)在华盛顿参加研讨会
2145 - 新西兰第二季国内生产总值(GDP)
2300 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话
2350 - 日本资本流动数据
2350 - 日本8月贸易收支
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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