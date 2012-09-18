〔货币市场〕美国四周期国库券标售得标利率处于7月以来低点

标题新闻：房利美称将向美财政部派息55亿美元，但警告减企业税或致其亏损并再度寻求政府支持
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约9月18日电---美国财政部周二标售400亿美元四周期国库券US1MTWI=TWEB,得标利率为7月底以来最低.不到一周前,美国联邦储备理事会(美联储)刚刚将承诺维持短期利率在近零水准的时间延长至2015年年中,此前美联储曾表示,将维持短期利率在0-0.25%区间直至2014年底.
Jefferies & Co副总裁暨货币市场分析师Thomas Simons表示,尽管一个月期国库券的投标倍数为4.13,处于近期区间的低端,但得标利率仍然下降至0.08%.这是7月31日以来低点,当时得标利率为0.075%.
"由于(一般抵押)回购协议利率处于20区间的高端,因此很难在这些标售中看到更多的投资者兴趣,"Simons说.
隔夜回购利率周一走高,收于30基点.周二开盘略微回软,因华尔街正在消化上周美国公债标售结算的影响.
"由于结算的影响逐渐被消化,因此本周稍后市场将会有所缓和,"汤森路透旗下IFR的市场分析师Roseanne Briggen说.
财政部同时还标售一年期国库券,投标倍数为4.92,为5月30日以来最高,且为2008年6月此期限债券重新发行以来的第三高.
海外市场,伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)继续走低,定盘下跌0.2个基点至0.37875%.
"Libor的走势反映出市场对于欧洲金融形势日渐感到宽慰,"Bank of the West副总裁暨货币市场衍生品经理Steinkirchner说,"市场已经相信,(欧洲央行总裁)德拉吉所提出的建议正在发挥影响."
"欧洲银行业信用违约互换(CDS)接近年内低点,也说明了同样的问题."他说.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报道称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升