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债券 | 2012年 9月 19日 星期三 07:05 BJT

〔货币市场〕美国四周期国库券标售得标利率处于7月以来低点

路透纽约9月18日电---美国财政部周二标售400亿美元四周期国库券US1MTWI=TWEB,得标利率为7月底以来最低.不到一周前,美国联邦储备理事会(美联储)刚刚将承诺维持短期利率在近零水准的时间延长至2015年年中,此前美联储曾表示,将维持短期利率在0-0.25%区间直至2014年底.

Jefferies & Co副总裁暨货币市场分析师Thomas Simons表示,尽管一个月期国库券的投标倍数为4.13,处于近期区间的低端,但得标利率仍然下降至0.08%.这是7月31日以来低点,当时得标利率为0.075%.

"由于(一般抵押)回购协议利率处于20区间的高端,因此很难在这些标售中看到更多的投资者兴趣,"Simons说.

隔夜回购利率周一走高,收于30基点.周二开盘略微回软,因华尔街正在消化上周美国公债标售结算的影响.

"由于结算的影响逐渐被消化,因此本周稍后市场将会有所缓和,"汤森路透旗下IFR的市场分析师Roseanne Briggen说.

财政部同时还标售一年期国库券,投标倍数为4.92,为5月30日以来最高,且为2008年6月此期限债券重新发行以来的第三高.

海外市场,伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)继续走低,定盘下跌0.2个基点至0.37875%.

"Libor的走势反映出市场对于欧洲金融形势日渐感到宽慰,"Bank of the West副总裁暨货币市场衍生品经理Steinkirchner说,"市场已经相信,(欧洲央行总裁)德拉吉所提出的建议正在发挥影响."

"欧洲银行业信用违约互换(CDS)接近年内低点,也说明了同样的问题."他说.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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