〔全球航运〕波罗的海运价指数上升,受助于海岬型船舶运费大涨

路透9月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二上涨,因海岬型船舶运输活动增加.

波罗的海乾散货运价指数上升34点或5.13%,至697点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跳升近9%或107点,报1,326点.日均获利增长约4.5%至5,006美元,为近两个月来最高.海岬型船舶通常的货运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

分析师表示,钢铁产量增加令钢厂和贸易商的船运需求上升,帮助提升了海岬型船舶运价,提振市场人气.

"钢铁价格上涨依然是驱动力,受需求增加预期影响,9月前10天钢铁产量小幅增长,"RS Platou Markets分析师Frode Morkedal说.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌9点或1.86%至474点.日均获利减少70美元,至3,763美元.

巴拿马型船舶的日均获利今年已下滑逾71%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

目前,船只运力供应增长超出大宗商品运输需求的情况已经持续一段时间,广泛预计未来数月仍将拖累干散货物运输价格.

乾散货运价指数今年至今已下跌约60%.(完)