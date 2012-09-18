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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 07:03 BJT

〔东京汇市〕日圆走势谨慎等候日本央行决议,欧元下跌

* 市场等候观望日本央行是否放松货币政策

* 日圆兑美元依然疲软

* 欧元和澳元继续从美联储宣布刺激举措后的高位回落

路透悉尼9月19日电---日圆兑美元周三依然表现不振,因市场对日本央行将在今天稍晚宣布放宽货币政策的预期升高,而欧元和其它风险较高货币进一步脱离数月高位.

美元兑日圆JPY=报78.77日圆,距离周一触及的一周高位78.93不远.若突破该水平,美元将再度上探9月7日高位79.03,以及8月高点79.66.

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