〔东京汇市〕日圆走势谨慎等候日本央行决议,欧元下跌

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
* 市场等候观望日本央行是否放松货币政策
* 日圆兑美元依然疲软
* 欧元和澳元继续从美联储宣布刺激举措后的高位回落
路透悉尼9月19日电---日圆兑美元周三依然表现不振,因市场对日本央行将在今天稍晚宣布放宽货币政策的预期升高,而欧元和其它风险较高货币进一步脱离数月高位.
美元兑日圆JPY=报78.77日圆,距离周一触及的一周高位78.93不远.若突破该水平,美元将再度上探9月7日高位79.03,以及8月高点79.66.
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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