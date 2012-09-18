〔纽约期市〕期棉受投机客买盘提振收高,摆脱大宗商品普遍跌势

路透纽约9月18日电---棉花期货周二收高,摆脱大宗商品的普遍跌势,因投机客买入期棉,认为期棉在美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出经济刺激政策之前几个月的涨幅低于其他原材料.

纽约期棉反弹之际,原油和其他大宗商品价格连续第二日大幅下挫,受累于投资者重新评估美联储扩大购债承诺对市场可能造成的影响.

洲际交易所(ICE)交投最为活跃的12月期棉CTZ2收升近1%,报每磅76.02美分,盘中波动区间在75.07-76.45美分.

成交量低于往常水平,汤森路透数据显示,纽约期棉成交量较30日均值萎缩约18%.

尽管周二期棉反弹基本上出乎意料,但一些棉花交易员表示,鉴于期棉市场在最近几个月的表现逊于其他重要商品,这并不完全令人意外.

伦敦布兰特原油期货LCOc1在7月和8月累计涨幅约为17%,远超过美国期棉约7%的涨幅.

"目前期棉的确不太关注外部市场发生的情况,"Knight Futures棉花专家Sharon Johnson指出.

"我认为,期棉将在目前价格区间内震荡反复,直到出现一些更明确的消息."

从基本面看,棉花的前景尚无明显改观.市场一直担忧需求萎缩和供应过剩达到纪录水平,令期棉价格自5月份以来一直处于每磅80美分下方.(完)