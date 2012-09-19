〔欧洲政经〕投资者向西班牙施压,要求其尽快寻求援助

全球债市：知名基金经理人冈德拉克预计，10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透西班牙9月18日电---投资者周二向西班牙施压,要求其申请援助并启动欧洲央行购债计划.随着西班牙指标10年期公债收益率(殖利率)升至略高于6%的水准,要帮助该国为债务进行融资,启动欧洲央行购债计划看似势在必行.
周二标售时,西班牙短期借贷成本略低于上月水平,但仍处于高位,表明在不寻求救助的情况下,该国以合理水平进行融资的希望不大.
欧洲央行管委柯恩(Luc Coene)周一向西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)就延迟启动计划发出警告,称如果拉霍伊推迟启动计划,要不了多久西班牙公债收益率就会上升.
但西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria周二表示,政府仍在考虑欧洲方面纾困的附加条件.此番言论消磨了投资者的耐心.
"我认为出现了一些政治僵局的迹象,市场正等着西班牙申请援助,因为如果西班牙最终不开口求援,欧洲央行的口头提振效果将逐渐散去,"4Cast分析师Jo Tomkins说.
"西班牙拖得越久,市场就会越不耐烦,也会越失望."
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路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30