〔欧洲政经〕投资者向西班牙施压,要求其尽快寻求援助

路透西班牙9月18日电---投资者周二向西班牙施压,要求其申请援助并启动欧洲央行购债计划.随着西班牙指标10年期公债收益率(殖利率)升至略高于6%的水准,要帮助该国为债务进行融资,启动欧洲央行购债计划看似势在必行.

周二标售时,西班牙短期借贷成本略低于上月水平,但仍处于高位,表明在不寻求救助的情况下,该国以合理水平进行融资的希望不大.

欧洲央行管委柯恩(Luc Coene)周一向西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)就延迟启动计划发出警告,称如果拉霍伊推迟启动计划,要不了多久西班牙公债收益率就会上升.

但西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria周二表示,政府仍在考虑欧洲方面纾困的附加条件.此番言论消磨了投资者的耐心.

"我认为出现了一些政治僵局的迹象,市场正等着西班牙申请援助,因为如果西班牙最终不开口求援,欧洲央行的口头提振效果将逐渐散去,"4Cast分析师Jo Tomkins说.