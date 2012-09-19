德国政府敦促公众暂停使用IE浏览器

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Harro Ten Wolde/Jim Finkle
路透法兰克福/波士顿9月18日电---德国政府周二敦促公众暂停使用微软(MSFT.O)的Internet Explorer，因该浏览器存在尚未修复的安全漏洞，微软称黑客可能利用该漏洞进行攻击。
该漏洞于周末被发现。微软周一称，黑客可以利用该漏洞使访问一个恶意网站的电脑中毒，随后控制该电脑。
德国联邦资讯安全局表示，知晓黑客攻击的存在，黑客只需将用户吸引到一个植入恶意软件的网站，该软件利用IE的漏洞感染用户的电脑。
"必须小心恶意代码迅速扩散。"德国政府在声明中称。
德国联邦资讯安全局建议所有IE用户使用其他浏览器，直到微软发布安全更新。
微软方面并未对德国政府的做法给予评论。
周一晚间，微软敦促用户安装一个安全软件，作为过渡性措施，从而为修复漏洞赢得时间。
微软并未表示需要多长时间修复漏洞，一些安全研究人员预计更新会在一周内发布。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。