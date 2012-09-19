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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 09:20 BJT

日产汽车在华工厂周三恢复生产

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月18日电---日本日产汽车(7201.T)发言人表示，日产周三将恢复在中国四家工厂的生产。

此前，受中国民众反日抗议活动的影响，日产于周一和周二暂停了在广州和郑州两城市四家工厂的生产。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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