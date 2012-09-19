〔美国个股〕阿里巴巴与雅虎完成第一阶段回购,多渠道融资(更新版)

(新增阿里巴巴融资细节及背景)

* 与雅虎完成第一阶段回购

* 阿里巴巴资金源于自有现金,优先债务及股权融资

* 这是中国最大的私企融资和全球最大互联网公司非杠杆收购私企融资

路透上海9月19日电---雅虎(YHOO.O)和中国最大电子商务公司阿里巴巴集团[ALIAB.UL]宣布,阿里巴巴已完成股份回购的第一阶段交易,涉及的交易金额约为76亿美元.而雅虎股东将有36.5亿美元税后收益入账.

阿里巴巴集团表示,阿里巴巴集团的交易资金包括集团自有现金、优先债务以及公司发行的可转换优先股与普通股.到目前为止,这笔融资是中国最大的私人企业融资,也是迄今全球最大的互联网公司非杠杆收购型私企融资.

八家国际性银行,包括澳大利亚和纽新兰银行集团(澳新银行)(ANZ.AX)、巴克莱银行(BARC.L)、花旗[C.N]、瑞士信贷CSGN.VX、星展银行(DBSM.SI)、德意志银行(DBKGn.DE)、瑞穗实业银行及摩根士丹利(MS.N),为此次交易提供了10亿美元的优先债务融资,而中国国家开发银行是唯一一家参与这次融资的中国银行,提供了10亿美元的平行优先债务融资.

参与这次普通股认购的机构,包括主要投资者中国投资有限公司[CIC.UL]和两家中国私募股权投资公司博裕资本与中信资本,以及国家开发银行旗下国开金融有限公司.此外,现有股东包括银湖、俄罗斯互联网投资公司及淡马锡也通过增资参与此项计划.可转换优先股也由来自亚洲、欧洲和美国的全球机构投资者成功配售.

在最新一轮股权融资当中,阿里巴巴集团的总估值约为400亿美元.

阿里巴巴集团首席财务官蔡崇信表示,"在过去几个月,我们亲眼目睹了全球的宏观经济活动及中国和互联网行业发展所导致的金融市场的错位,在如此困难的市场环境下,我们可以完成融资,这充分体现了本公司的业务能力、我们在市场中的领导地位及投资者和金融合作伙伴对阿里巴巴集团未来的信心."

阿里巴巴集团初步回购的股份,以全面摊薄的基础计算,占雅虎所持的40%阿里巴巴集团股份的一半,估值约为71亿美元,雅虎取得63亿美元现金及市值8亿美元的阿里巴巴集团优先股.同时,根据双方对雅虎技术和知识产权许可协议的修订,阿里巴巴集团一次性向雅虎支付5.5亿美元现金.

根据与雅虎的协议条款,阿里巴巴集团有权在未来公司上市后,优先购回雅虎手中持有的剩余股份的一半.雅虎于2005年用10亿美元及其在华业务中国雅虎,换取阿里巴巴集团40%的股份.

这次76亿美元融资的最终完成,标志着阿里巴巴集团在过去12个月中,成功完成总额超过120亿美元的并购和融资.一年前,由银湖、俄罗斯互联网投资公司、淡马锡和云峰基金牵头的投资者合计向阿里巴巴集团投资20亿美元,为集团的早期投资者和员工提供流动资金.今年6月,阿里巴巴集团完成其B2B香港上市公司阿里巴巴网络有限公司的私有化,以25亿美元现金回购其市场上流通的股份.

阿里巴巴回购股票后,雅虎仍持有其23%的股份,估值为81亿美元.加上优先股,雅虎所有持股估值约为89亿美元.

雅虎周二收报15.905美元,涨1.43%.(完)