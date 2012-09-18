〔纽约汇市〕欧元由四个月高点回落,西班牙前景不确定性施压(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 西班牙指标公债收益率一度升穿6%

* 德国9月ZEW经济景气判断指数稍好于预期

* 市场臆测日本央行可能放宽政策,打击日圆

路透纽约9月18日电---欧元兑美元周二连续第二日下跌,鉴于市场焦点重新转向债台高筑的西班牙,部分投资者认为欧元上涨过快且涨幅过大.上日欧元触及四个月高点.

西班牙寻求援助的压力增长,如果该国寻求援助,将使欧洲央行启动公债购买计划,市场认为这是帮助西班牙对债务进行融资不可避免的一步.该国指标10年期公债收益率(殖利率)已经升穿6%.

西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria周二表示,该国仍在考虑申请欧盟援助的条件,这是欧洲央行出手救助的前提条件.她的讲话进一步打击了投资者的耐心.

欧元自7月触及约1.2040美元的两年低点以来已经上涨约8%,得益于欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)提振经济措施的推动.不过,这种利好效应正在减弱.

分析师称,即使西班牙真的寻求援助,这对欧元也不是什么好事,因援助附带有苛刻的削减支出条件,这会使已经陷入衰退的西班牙经济压力更大.

"西班牙失业率高达25%,还有过量的住房抵押贷款,"ING Capital Markets驻纽约外汇交易主管Lane Newman表示."即使减计大量债务,但财政紧缩政策是不会使经济摆脱衰退."

欧元/美元EUR=下跌0.6%,至1.3038美元,交易商称有欧洲投资者卖出欧元.路透数据显示,欧元周一兑美元触及1.3169,为5月4日以来最高.期权障碍在1.32美元附近.

德国9月经济景气判断指数稍好于预期,显示分析师和投资者信心在连续四个月下降之后上升,但欧元未做出反应.[ID:nST0554273]

欧元兑日圆EURJPY=跌0.4%,报102.80,周一曾涨至四个月高点.

美元在纽约午后反弹,兑日圆JPY=上涨0.2%至78.85日圆,距离盘中高点78.87不远.周一美元最高涨至78.92日圆,交易商称是受对冲基金等投机账户的买盘提振.美元上周四触及77.11的七个月低点.

市场对日本央行可能在周三政策会议之后放宽政策的臆测升温,上周美联储推出了新一轮货币刺激政策.

"我们预计日本央行或将资产购买规模扩大5万亿(兆)日圆(630亿美元).如果真如此,美元有可能突破79.50日圆附近的阻力位.如果日本央行没有采取上述措施,美元可能跌至78日圆下方,"花旗银行驻东京首席日本外汇策略师Osamu Takashima表示.

澳元兑美元AUD=跌0.3%,报1.0439,因市场担忧中国增长放缓可能令澳洲的矿业繁荣降温.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3046 1.3116 -0.53 +0.78 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.80 78.26 +0.69 +2.42 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 102.80 103.21 -0.40 +3.25 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9281 0.9275 +0.06 -1.01 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6242 1.6246 -0.02 +4.55 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9741 0.9773 -0.33 -4.43 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0451 1.0473 -0.21 +2.21 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2114 1.2161 -0.39 -0.25 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8030 0.8072 -0.52 -3.59 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8270 0.8259 +0.13 +6.24 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7056 5.6952 +0.18 -4.53 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4462 7.4740 -0.37 -3.77 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5390 6.5670 -0.43 -5.06 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5319 8.6200 -1.02 -4.28 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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