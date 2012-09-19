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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:16 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月19日

* 头版头条:

--"十二五"证券业发展改革重点明确:维护资本市场安全和稳定运行将成证券业发展和改革的指导思想,重点工作包括推动保险资金、社会保障基金、企业年金、养老金等中长期机构投资者参与资本市场,加强退市公司股票的交易平台建设等十五项.

* 其他:

--截至9月17日,转融资余额为70.45亿元人民币,逼近中国证券金融公司75亿元的注册资本金.为做大业务,证金公司将通过增加资本金、发行次级债、发行短期融资券等手段,为股市输送更多资金.

--美国财政部公布的月度资本流动报告显示,今年7月中国增持26亿美元美国国债,持有规模增至1.1496万亿美元,仍是美国国债的全球最大单一持有国.修正后数据显示,今年6月,中国减持了170亿美元美国国债.

--国际清算银行公布的最新数据显示,8月人民币实际有效汇率指数为105.79,环比下降0.5%.

--商务部网站消息显示,上周(9月10日至16日)全国36个大中城市食用农产品价格平稳运行,其中猪肉价格连续六周上涨.生产资料价格五个月以来首次出现上涨.

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)近日也加入"破净"(股价跌破每股净资产)行列,A股市场"破净"的银行股增至9只.分析人士表示,2012年中报中上市银行的不良资产问题,是加重投资者对银行股悲观预期的主要原因,且不排除未来会有其他大行"破净"的可能.

--在即将正式出台的《风电发展"十二五"规划》中,首次提出到2015年,重点省区的风电发电量在电力消费总量中的比重达到10%以上.业内普遍认为,这意味着"十二五"期间,风电产业发展的质量将有望大幅提升.

--鲁泰(000726.SZ)(200726.SZ)公告,截至2012年9月18日,公司已累计回购B股为1,233.9万股,占公司总股本的比例为1.22%.(完)

--整理 刘昕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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