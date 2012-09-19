《中国报摘》--中国证券报9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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* 头版头条:
--"十二五"证券业发展改革重点明确:维护资本市场安全和稳定运行将成证券业发展和改革的指导思想,重点工作包括推动保险资金、社会保障基金、企业年金、养老金等中长期机构投资者参与资本市场,加强退市公司股票的交易平台建设等十五项.
* 其他:
--截至9月17日,转融资余额为70.45亿元人民币,逼近中国证券金融公司75亿元的注册资本金.为做大业务,证金公司将通过增加资本金、发行次级债、发行短期融资券等手段,为股市输送更多资金.
--美国财政部公布的月度资本流动报告显示,今年7月中国增持26亿美元美国国债,持有规模增至1.1496万亿美元,仍是美国国债的全球最大单一持有国.修正后数据显示,今年6月,中国减持了170亿美元美国国债.
--国际清算银行公布的最新数据显示,8月人民币实际有效汇率指数为105.79,环比下降0.5%.
--商务部网站消息显示,上周(9月10日至16日)全国36个大中城市食用农产品价格平稳运行,其中猪肉价格连续六周上涨.生产资料价格五个月以来首次出现上涨.
--中国银行(3988.HK)(601988.SS)近日也加入"破净"(股价跌破每股净资产)行列,A股市场"破净"的银行股增至9只.分析人士表示,2012年中报中上市银行的不良资产问题,是加重投资者对银行股悲观预期的主要原因,且不排除未来会有其他大行"破净"的可能.
--在即将正式出台的《风电发展"十二五"规划》中,首次提出到2015年,重点省区的风电发电量在电力消费总量中的比重达到10%以上.业内普遍认为,这意味着"十二五"期间,风电产业发展的质量将有望大幅提升.
--鲁泰(000726.SZ)(200726.SZ)公告,截至2012年9月18日,公司已累计回购B股为1,233.9万股,占公司总股本的比例为1.22%.(完)
--整理 刘昕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。