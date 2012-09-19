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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:16 BJT

《中国报摘》--金融时报9月19日

* 头版头条:

--中国人民银行行长周小川撰文称,中国金融业改革发展取得巨大成就,金融机构经营管理方式得到根本性转变,资本充足率大幅提高,资产质量大为改观,盈利能力和风险控制能力显着增强.

* 其他:

--中国人民银行副行长潘功胜撰文称,加快推进金融综合统计,尽快起草金融统计管理条例,夯实金融宏观调控和审慎监管基础.

--中国重汽财务有限公司力争2015年汽车消费信贷达60亿元人民币,信贷业务达3万辆以上.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕; 审校 黄凯

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