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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:08 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月19日

新股申购:
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    9/24      沪   洛阳钼业     --    不超过54,200        --           --       安信证券  9/27
    9/24      深   光一科技   300356   不超过2,167        --           --       华泰联合  9/27
    9/25      深   奥 瑞 金   002701   不超过7,667        --           --       中信证券  9/28
    9/26      深   腾新食品   002702   不超过1,770        --           --       国金证券  10/8    
   
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
 *9/20    深    永贵电器    300351        2,000          31.00        36.47     国泰君安   
 *9/20    深    东华测试    300354        1,109          20.31        29.18     国金证券  
   --     深    新疆浩源    002700       1,833.8         21.73        27.16     招商证券  
   --     深    东土科技    300353        1,340          20.75        35.17     海际大和     
   --     深    蒙草抗旱    300355        3,436          11.80        20.34     东海证券  9/20

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 黄凯

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