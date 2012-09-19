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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:13 BJT

〔日本股市〕盘初上涨,市场愈加揣测日本央行或放松政策

路透东京9月19日电---日本股市日经指数周三盘初上涨,市场愈加揣测,日本央行今日稍晚结束政策会议后可能会放松或暗示放松政策.昨日中国的反日抗议活动没有一些人之前担忧的那样猛烈.

日经指数.N225上涨0.6%至9,176.83点.东证股价指数.TOPX涨0.3%至760.94点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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