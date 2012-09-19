〔路透专访〕美联储祭出QE3为时太早--圣路易斯联储总裁

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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记者 Alister Bull
路透圣路易斯9月18日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二称,美联储应该等到出现更明确的经济疲弱迹象,再出第三轮量化宽松(QE3),并补充称若有投票权,他会投下反对票.
布拉德还告诉路透,他对未来的通胀状况非常担心,并支持共和党议员提出的一项富有争议的建议,那就是让美联储回归单一职能:防止通胀.
目前美联储具有实现充分就业和维持物价稳定的双重职能.
在谈到对更多货币刺激措施的看法时,布拉德说,"我们应该多采取一点点观望态度."他在接受Reuters Insider采访中发表的这番评论,突显明年当他成为投票委员时,可能会反对联储政策委员会的意见.
美联储上周祭出一项可能规模庞大的政策宽松措施以扶助美国经济,依照这项被华尔街称之为第三轮量化宽松(QE3)的计划,联储将每月买入400亿美元抵押支持债券,直至就业市场前景明显改善.
布拉德说美国经济情势还没有严峻到需要这类计画.金融压力相当低,而通胀数据也大约符合目标.
他说,证券市场似乎也显示对美国经济有信心.他说如果是他,应会先行观察欧洲在今年秋季会采取甚么行动解决债务危机.
"从时机方面来考虑,我会投下反对票.我认为在这个节骨眼上没有充分理由施展大动作,"布拉德说.他虽被视为美联储政策的中间派,但近来他质疑宽松政策的必要性,言辞之间有鹰派的味道.
不过,他明白表示担忧全球成长减速可能拖累美国经济."我得更进一步观察后续发展,"他说.
但他对欧洲央行无限制购债计画颇不以为然.欧洲央行希望藉此计画来确保欧元的未来.
"我对这个策略感到忧心.我想它会把他们(欧洲央行)卷进欧洲政治...我认为这种以条件交换购债的作法,对全球央行来说是个危险的先例."
美联储上周的宣示引起共和党一片譁然,多月来他们已经抱怨美联储以前所未见的大胆行动带来通胀风险.但布拉德说他认为通胀仍受到控制,但QE3增加了通胀风险.
他也担心QE3会导致大宗商品价格走高,就像前两次购债计划一样.不过他说全球经济疲软基调将帮助遏制价格上升.(完)
--编译 艾茂林/李婷仪;审校 张涛
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