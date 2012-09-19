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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:17 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌,因投资者评估美联储刺激举措后的市场走势

路透首尔9月19日电---韩国股市周三盘初下跌,因自上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出刺激措施以来,未出现能够推动市场的因素,投资者暂不采取任何大幅度的举动.

三星电子(005930.KS)跌0.7%,上日收盘持平.

0001GMT时,综合股价指数.KS11下滑0.3%,报1,999.72点.(完)

--编译 肖群英;审校 侯向明

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