《全球主要国家债券发行预告》--9月19日-9月26日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透9月19日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
-----------------------------------------------------------------------
9/19 加拿大 30年期公债
9/19 0600 德国 50亿欧元 2014年9月12日到期的两年期联邦债券
9/20 0850 法国 70-80亿欧元 (票息0.75%,2014年9月25日到期的两年期BTAN债券;
9/20 0850 法国 票息2.25%,2016年2月25日到期的三年期BTAN债券;
9/20 0850 法国 票息1.0%,2017年7月25日到期的五年期BTAN债券)
9/20 0950 法国 15-20亿欧元 (票息1.10%,2022年7月25日到期的10年期OATei债券;
9/20 0950 法国 票息1.85%,2027年7月25日到期的15年期OATei债券;
9/20 0950 法国 票息3.40%,2029年7月25日到期的17年期OATei债券;
9/20 0950 法国 票息3.15%,2032年7月25日到期的20年期OATei债券;)
9/20 英国 45亿英镑 票息1.0%,2017年9月7日到期的公债
9/20 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/20 0130 日本 流动性供给标售
9/20 1700 美国 10年期通胀保值债券(TIPS)
9/20 西班牙 票息3.75%,2015年10月31日到期的Bonos债券
9/20 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的Obligaciones债券
9/21 英国 国库券
9/21 0120 日本 约两个月期贴现国库券
9/24 0600 德国 30亿欧元 2013年9月25日到期的12个月期国库券
9/24 1530 美国 13周期和26周期国库券
9/24 英国 2052年9月24日到期的通胀保值公债
9/25 意大利 标售零息BTPei债券
9/25 0130 日本 流动性供给标售
9/25 西班牙 三个月和六个月期国库券
9/25 1530 美国 四周期国库券
9/25 1700 美国 两年期公债
9/26 意大利 2013年3月28日到期的六个月期BOT债券
9/26 加拿大 两年期公债
9/26 0600 德国 50亿欧元 2022年9月4日到期的10年期联邦债券
9/26 1700 美国 五年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。