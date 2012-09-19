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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:31 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月19日

**上海证券报**

--中国人民银行行长周小川日前在《中国金融》刊登的署名文章中对地方政府债券提出了自己的设想.他指出,中国今后若能建立地方政府债务体系,地方债应主要出售给当地居民,以构成对地方政府债务的约束.

--银监会副主席王兆星日前在《中国金融》杂志撰文指出,中国大型商业银行要进一步提升金融服务水平和风险管控水平,不断提高境外资产和利润的比重,真正实现从大变强.

--央行副行长潘功胜发表署名建议,要加快构建金融业综合统计协调工作机制,尽快起草《金融统计管理条例》,在机构上覆盖银行业、证券业、保险业金融机构以及各行业交叉环节,在业务上覆盖金融机构的表内、表外业务.

**人民日报**

--据国家海洋局网站消息,9月18日,在东海海域执行定期维权巡航执法任务的国家海洋局中国海监巡航编队共10艘海监船加强了对钓鱼岛海域的巡航监视.其间,国家海洋局中国海监总队还应有关方面要求,派船协同渔政船开展有关执法活动.

--目前,辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目已与辽宁省内40多家企业签订合同额近50亿元;建成后,每年将为沈阳经济区输送40亿立方米的清洁能源.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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