《中国报摘》--其他报纸重要消息9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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**上海证券报**
--中国人民银行行长周小川日前在《中国金融》刊登的署名文章中对地方政府债券提出了自己的设想.他指出,中国今后若能建立地方政府债务体系,地方债应主要出售给当地居民,以构成对地方政府债务的约束.
--银监会副主席王兆星日前在《中国金融》杂志撰文指出,中国大型商业银行要进一步提升金融服务水平和风险管控水平,不断提高境外资产和利润的比重,真正实现从大变强.
--央行副行长潘功胜发表署名建议,要加快构建金融业综合统计协调工作机制,尽快起草《金融统计管理条例》,在机构上覆盖银行业、证券业、保险业金融机构以及各行业交叉环节,在业务上覆盖金融机构的表内、表外业务.
**人民日报**
--据国家海洋局网站消息,9月18日,在东海海域执行定期维权巡航执法任务的国家海洋局中国海监巡航编队共10艘海监船加强了对钓鱼岛海域的巡航监视.其间,国家海洋局中国海监总队还应有关方面要求,派船协同渔政船开展有关执法活动.
--目前,辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目已与辽宁省内40多家企业签订合同额近50亿元;建成后,每年将为沈阳经济区输送40亿立方米的清洁能源.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/沈燕; 审校 黄凯
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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。