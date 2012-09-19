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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:47 BJT

〔韩国汇市〕韩元和韩债盘初几乎持平,市场臆测日本央行放松政策

路透首尔9月19日电---韩元兑美元KRW=周三本地市场盘初几乎持平,在窄幅区间内交投,因投资者情绪依然谨慎,有人揣测日本央行或将在今天稍晚宣布或暗示进一步放松货币举措.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,118.7,周二国内收报1,118.3.

韩国综合股价指数.KS11下跌0.5%,报1,994.92点.

9月三年期公债期货KTBc1小涨0.01,报105.98.

0026GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,118.7 1,118.3

日圆/韩元JPYKRW=R 14.2014/088 14.2185/304

韩国公债期货KTBc1* 105.98 105.97

韩国综合股价指数.KS11 1,994.92 2,004.96

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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