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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:55 BJT

〔国际油市〕美国原油期货仍低于96美元,成长忧虑及供应增加限制涨幅

路透新加坡9月19日电---美国原油期货周三小幅上涨,结束两日连跌,但仍处于每桶96美元下方.市场再次关注全球经济疲弱,以及全球最大石油出口国沙特阿拉伯正在增加石油供应,均抑制了油市的涨幅.

2318 GMT时,美国原油期货10月合约CLc1上涨0.31美元,报每桶95.60美元.该合约将于周四到期,上交易日结算价报每桶95.29美元,低于200日移动均线切入位95.57美元.美国11月原油期货合约上涨0.29美元,报每桶95.91美元.

伦敦布兰特原油期货11月合约LCOc1下跌0.24美元,报每桶111.70美元.

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