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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 10:40 BJT

〔新债招标〕中国10年期续发国债中标收益率3.5059%,略低预期--业内人士

路透上海9月19日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币10年期续发国债,中标收益率为3.5059%,略低于此前3.53%的市场预测均值.

业内人士并透露,该期债边际(最优)中标收益率为3.5507%;首场投标倍数为1.67倍.

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(15期)国债CN120015=CFXS相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发行国债9月20日开始续发行,9月24日续发行结束,续发行部分从9月26日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于8月22日招标发行的第15期10年国债发行量300亿元,起息日为8月23日,票面利率3.39%,按半年付息.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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