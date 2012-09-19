〔新债招标〕中国10年期续发国债中标收益率3.5059%,略低预期--业内人士

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透上海9月19日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币10年期续发国债,中标收益率为3.5059%,略低于此前3.53%的市场预测均值.
业内人士并透露,该期债边际(最优)中标收益率为3.5507%;首场投标倍数为1.67倍.
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(15期)国债CN120015=CFXS相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该续发行国债9月20日开始续发行,9月24日续发行结束,续发行部分从9月26日起与原发行部分合并上市交易.
财政部于8月22日招标发行的第15期10年国债发行量300亿元,起息日为8月23日,票面利率3.39%,按半年付息.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。