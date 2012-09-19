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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 11:08 BJT

〔新债招标〕中国进出口行七年增发债收益率4.1574%,稍低预期--业内人士

路透上海9月19日电---业内人士周三透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的七年期增发固息债,中标收益率为4.1574%,稍低于此前4.19%的预测均值.

业内人士并透露,该期债的投标倍数为2.08倍.

该债为进出口行今年第15期金融债,上市后与8月发行的第12期金融债CN120312=CFXS合并交易,票面利率为3.94%.

具体条款如下:

第15期

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招标总量 120亿元

期限/计息方式 七年/固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

追加发行量 至多80亿元

缴款日 9月26日

起息日 8月21日

发行期 9月19日-9月26日

上市日 10月8日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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