《全球重要经济事件一览表》--9月19日-9月26日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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9月19日(三)
法兰克福--欧洲央行会议,没有利率决议宣布(至9月20).
赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁发表有关经济与税收的演讲(0700).
东京--日本央行宣布货币政策决议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)韩国会议(至9月21日).
伦敦--英国央行公布9月5-6日货币政策委员会会议纪录.
雅典--希腊议会预算控制委员会讨论2012年1-8月国家预算执行情况.
河内--德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)访问越南(最后一日).
斯德哥尔摩--瑞典央行公布9月5日执行理事会货币政策会议纪录.
堪培拉--国际货币基金组织(IMF),澳洲财政部和澳洲央行联合举办"结构改革和亚洲崛起"会议.澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)在会议上发表演讲(0050).
密苏里州堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在该联储主办的"劳动人口发展前景"会议上致欢迎辞(1345).
纽约--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在哈佛俱乐部纽约市演讲者系列中,针对"经济及货币政策前景"发表演讲.(2300)
9月20日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会和全行委员会议.无利率决议(最后一日).
东京--日本央行公布近期经济和金融市场进展月报(0500).
斯德哥尔摩--瑞典政府公布2013年预算.(1100)
华盛顿--美国财政部负责经济政策的助理部长艾伯力(Jan Eberly)在美国国家经济研究局召开的税收政策和经济计划活动上讲话(1645).
曼谷--德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)出访泰国.
华盛顿--美联储公布美国季度资金流动报告(1600).
法兰克福--欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)韩国会议(最后一日).
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在一场研讨会上讲话(0900).
悉尼--澳洲央行公布报告(0030).
麻省昆西--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在South Shore Chamber of Commerce举办的经济前景早餐会上讲话(1144).
密苏里州堪萨斯城--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在堪萨斯联储举办的"劳工发展前景"会议上讲话,主题为"劳工发展"(1330).
密歇根IRONWOOD--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔对区域企业和社区领导人讲话(1730).
俄亥俄州OXFORD--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在迈阿密大学农学院企业领袖演讲者系列发表演说(2100)
印第安纳NOTRE DAME--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在University of Notre Dame就"美国货币政策"发表演讲(2230).
9月21日(五)
挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在卑尔根工商业协会主办的会议上发表演讲(0900).
维也纳--国际原子能总署(IAEA)大会(最后一日).
苏黎世--瑞士央行发表2012年9月统计公报和银行业统计月报(0700).
苏黎世--瑞士央行发表季度公报"货币政策报告-商业周期趋势)(0730).
保加利亚索菲亚--国际货币基金组织(IMF)代表团访问保加利亚.
佐治亚州亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大内部稽核协会(Atlanta Institute of Internal Auditors)发表演讲,题为"美国经济前景与货币政策"(1640).
9月23日(日)
墨西哥城--20国集团(G20)副财长及央行副总裁会议(至9月24日).
巴勒斯坦地区拉马拉--欧洲央行执委科尔将在拉马拉公共财政研究所发表主旨讲话,题为从中长期来看欧元区危机.
东京--日本央行公布8月8-9日货币政策会议的会议纪录.(2350)
9月24日(一)
墨西哥城--20国集团(G20)副财长及央行副总裁会议(最后一日).
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会.
渥太华--加拿大央行总裁卡尼出席加拿大-太平洋会议的"亚洲崛起与加拿大的机会"的小组讨论.(1900)
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在城市圆桌俱乐部餐会发表有关经济前景的演说.(1930)
9月25日(二)
瑞士Pfaffikon--瑞士央行总裁乔丹发表演讲,题为"瑞士央行对现今挑战的看法".
加拿大卡尔加里--加拿大央行副总裁连恩在卡尔加里CFA协会发布演讲(1745).
墨尔本--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在迪肯大学(Deakin University)演讲(0830).
费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟将在费城CFA协会和费城债券俱乐部发表有关经济前景的讲话(1600).
9月26日(三)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。