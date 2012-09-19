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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 09:16 BJT

〔中国公开市场〕一级交易商可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透北京9月19日电---业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天和28天两种,正回购期限为91天.14天期逆回购继续未能现身.

周二央行公开市场进行了总额750亿元人民币的逆回购操作,其中七天期200亿元,利率持稳在3.35%;28天期中标利率持稳在3.60%,操作量550亿元较上周四的200亿元跳增.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

上周央行公开市场共进行了1,320亿元的逆回购操作,当周净回笼80元.逆回购期限包括七天、14天及28天,最新中标利率分别为3.35%、3.45%和3.60%.[ID:nSB1776006][CN/MMTCN]

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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