《中国重要政经日程》--9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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=============================近日重要政经日程==========================
9/19(三)
*--国务院总理温家宝于9月19日至20日赴布鲁塞尔出席第十五次中欧领导人会晤并对比利时进行正式访问.
9/20(四)
--10时,国新办就党的十六大以来中国基本民生保障工作进展等情况举行发布会.
9/22(六)
--2012远见杯全球宏观经济预测年会(秋季)在北京举行.
--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.
9/24(一)
--第二届国际非常规油气资源大会在太原举行,至26日.
9/26(三)
--中国县级城市投资与发展论坛2012在昆山举行.
--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.
9/28(五)
--国际商会主办的世界工商领袖大会在北京召开.
10/23(二)
--第六届中国CEO年会在北京召开.
10/27(六)
--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
10/31(三)
*--2012 ChinaVenture中国投资年会在北京召开.
11/1(四)
--第八届中国地产金融年会召开,至2日.
11/3(六)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行,至4日
11/8日(四)
--2012第五届中国对冲基金峰会暨第四届中国基金经理高峰论坛在上海召开(here)
11/9(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 乔艳红
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。