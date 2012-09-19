〔美国金融〕2011年美国住房贷款数量降至16年低位--监管机构

路透华盛顿9月18日电---去年美国住房贷款数量减少10%,降至1995年迄今最少水准,凸显出美国政府扶助房地产业复苏的艰钜挑战.

联邦金融机构审查委员会(The Federal Financial Institutions Examination Council,FFIEC)周二公布数据显示,2011年发起的住房贷款为710万份,低于上年的790万.

该项数据包括抵押贷款、再融资和房屋修缮贷款,数据显示购屋以及再融资贷款数量均减少.

联邦金融机构审查委员会表示,去年住房贷款再融资减少13%.新增抵押贷款则减少了5%.

不过,美国联邦储备理事会(美联储, FED)指出,由于利率下降,去年底时再融资活动掀起热潮.美联储是参与收集此项数据的监管机构之一.

周二公布的数据系由监管机构遵照联邦房屋抵押公开法收集.数据涵盖了超过7,600家贷款机构上报的贷款信息,其中包括美国境内所有规模最大的抵押贷款发起人.(完)