〔美国金融〕2011年美国住房贷款数量降至16年低位--监管机构

全球债市：知名基金经理人冈德拉克预计，10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透华盛顿9月18日电---去年美国住房贷款数量减少10%,降至1995年迄今最少水准,凸显出美国政府扶助房地产业复苏的艰钜挑战.
联邦金融机构审查委员会(The Federal Financial Institutions Examination Council,FFIEC)周二公布数据显示,2011年发起的住房贷款为710万份,低于上年的790万.
该项数据包括抵押贷款、再融资和房屋修缮贷款,数据显示购屋以及再融资贷款数量均减少.
联邦金融机构审查委员会表示,去年住房贷款再融资减少13%.新增抵押贷款则减少了5%.
不过,美国联邦储备理事会(美联储, FED)指出,由于利率下降,去年底时再融资活动掀起热潮.美联储是参与收集此项数据的监管机构之一.
周二公布的数据系由监管机构遵照联邦房屋抵押公开法收集.数据涵盖了超过7,600家贷款机构上报的贷款信息,其中包括美国境内所有规模最大的抵押贷款发起人.(完)
--编译 洪曦;审校 李婷仪/张涛
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30