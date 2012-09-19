版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 09:15 BJT

〔离岸人民币〕超威动力发行人民币计价可转债,票面利率为7.25%

路透香港9月19日电---香港超威动力控股(0951.HK)周二稍晚公告称通过发行可转债，募集资金6.33亿元人民币.

是次发行的可转债以人民币计价、美元结算，为五年期并附第三年末投资人可卖回权，票面利率为7.25%，在询价区间6.25%至7.25%的顶端。

初始换股价定为5.20港元，处于参考价区间5.20港元至5.41港元的下限，较交易前最后收市价4.33港元溢价20%。

是次发行还附有1.58亿元人民币的超额配售权，承销商可在一个月之内行使该权利。

高盛(GS.N)任独家牵头经办人和独家账簿管理人，法巴(BNPP.PA)以及大和资本为副承销商。

该可转债信用利差为750个基点，引伸波幅为约10%，股票借入成本为5%，因此债券底价约为93。是次交易并无信贷对冲。参与认购的投资者中75%为直接投资者，25%为对冲基金。

公司和主要股东将遵守90天的禁售期限制。募集资金将用于进一步提高产能、扩大生产。

超威动力周二上午于联交所暂停买卖,并于下午恢复交易,周二收在4.27港元.(完)

--整理 黄凯; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐