〔离岸人民币〕超威动力发行人民币计价可转债,票面利率为7.25%

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透香港9月19日电---香港超威动力控股(0951.HK)周二稍晚公告称通过发行可转债，募集资金6.33亿元人民币.
是次发行的可转债以人民币计价、美元结算，为五年期并附第三年末投资人可卖回权，票面利率为7.25%，在询价区间6.25%至7.25%的顶端。
初始换股价定为5.20港元，处于参考价区间5.20港元至5.41港元的下限，较交易前最后收市价4.33港元溢价20%。
是次发行还附有1.58亿元人民币的超额配售权，承销商可在一个月之内行使该权利。
高盛(GS.N)任独家牵头经办人和独家账簿管理人，法巴(BNPP.PA)以及大和资本为副承销商。
该可转债信用利差为750个基点，引伸波幅为约10%，股票借入成本为5%，因此债券底价约为93。是次交易并无信贷对冲。参与认购的投资者中75%为直接投资者，25%为对冲基金。
公司和主要股东将遵守90天的禁售期限制。募集资金将用于进一步提高产能、扩大生产。
超威动力周二上午于联交所暂停买卖,并于下午恢复交易,周二收在4.27港元.(完)
--整理 黄凯; 审校 杨淑祯
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。