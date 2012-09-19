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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 09:03 BJT

〔全球金市〕金价小跌,因美联储举措引发的涨势退潮

路透新加坡9月19日电---金价周三小幅下滑,因投资者从上周市场因美联储(FED)刺激举措而引发的大涨中回撤.但铂金出现反弹,上日下跌逾2%,因南非罢工的矿工同意返回工作.

0023GMT时,现货金XAU=下跌4.33美元,至每盎司1,767.36美元,远离周五所及近七个月高位1,777.51美元,当时因美联储刺激措施而导致投资者纷纷买入黄金.

美国12月期金GCcv1变动不大,报每盎司1,769.70美元.

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