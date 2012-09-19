〔日本热股〕日本航空重新IPO上市首日受投资者追捧,股价上涨

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透东京9月19日电---日本航空(9201.T)周三重返股市的第一天股价盘中上扬2%左右,因其估值颇具吸引力,且获利居行业之首.
0016GMT,日本航空报3,865日圆,高于其招股价3,790日圆,据此估算的公司市值约为90亿美元--与中国国航(601111.SS)并列为以市值计亚洲第二大航空公司.该股在东京证券交易所主板首日上市的开盘价为3,810日圆.
该公司的破产和重新上市都曾是市场的重大新闻.
其85亿美元的首次公开发行(IPO)规模居今年全球第二,仅次于此前的社交网络巨擘Facebook(FB.O).公司在过去财年的营业利润达25亿美元,为航空业之最.该公司在2010年1月破产时背负着250亿美元债务,目前资产负债表已经清理完毕.
虽然日本航空面临的局面仍不乐观,国内市场饱和,经济航空公司的竞争越来越激烈,且全球经济不稳可能阻碍其国际扩张的计划,但投资者似乎愿意为其前景下注.
里昂证券亚太将该公司纳入关注名单,初始评级为"买入",称其与同业全日本空输(9202.T)相比成本更低,估值具有吸引力.
以目前价格计算,该股市盈率约为5.5倍,约为全日本空输和行业平均值的三分之一.
在2010年对日本航空注资3,500亿日圆的日本企业再生支援机构(ETIC)在本次IPO中出售其持有全部96.5%股份,获利约为40亿美元.(完)
--编译 郑茵;审校 隋芬
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。