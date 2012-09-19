〔日本热股〕日本航空重新IPO上市首日受投资者追捧,股价上涨

路透东京9月19日电---日本航空(9201.T)周三重返股市的第一天股价盘中上扬2%左右,因其估值颇具吸引力,且获利居行业之首.

0016GMT,日本航空报3,865日圆,高于其招股价3,790日圆,据此估算的公司市值约为90亿美元--与中国国航(601111.SS)并列为以市值计亚洲第二大航空公司.该股在东京证券交易所主板首日上市的开盘价为3,810日圆.

该公司的破产和重新上市都曾是市场的重大新闻.

其85亿美元的首次公开发行(IPO)规模居今年全球第二,仅次于此前的社交网络巨擘Facebook(FB.O).公司在过去财年的营业利润达25亿美元,为航空业之最.该公司在2010年1月破产时背负着250亿美元债务,目前资产负债表已经清理完毕.

虽然日本航空面临的局面仍不乐观,国内市场饱和,经济航空公司的竞争越来越激烈,且全球经济不稳可能阻碍其国际扩张的计划,但投资者似乎愿意为其前景下注.

里昂证券亚太将该公司纳入关注名单,初始评级为"买入",称其与同业全日本空输(9202.T)相比成本更低,估值具有吸引力.

以目前价格计算,该股市盈率约为5.5倍,约为全日本空输和行业平均值的三分之一.

在2010年对日本航空注资3,500亿日圆的日本企业再生支援机构(ETIC)在本次IPO中出售其持有全部96.5%股份,获利约为40亿美元.(完)