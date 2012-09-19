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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 09:22 BJT

〔美国经济〕里奇蒙联储总裁拉克尔称,开放式买债计划降低了通胀风险

路透纽约9月18日电---美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二表示,最新出台的开放式刺激举措,使得通胀压力出现并导致形势不稳时终止这些举措的门槛降低.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周推出新的积极举措以提高经济活力,称将每个月买入400亿美元抵押支持债券(MBS),直到其见到就业市场持续改善.

拉克尔表示,开放式新举措的灵活性是"正面因素".他是反对该决定的唯一联储官员.(完)

--编译 徐文焰;审校 艾茂林

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