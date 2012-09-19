〔全球油料作物〕中国或降低大豆库存,抑制粮价涨势--分析师

路透新奥尔良9月18日电---顶级全球油料作物分析师Thomas Mielke周二表示,全球最大的大豆买家中国可能不得不在未来数月降低战略大豆储备,以抑制美国发生旱灾导致的食粮价格涨势.美国是中国的主要大豆供应国.

"中国目前的大豆库存大约为1,300万吨.我想中国大豆库存比上年同期略有增加,"担任油籽行业分析机构油世界编辑的Mielke说."他们可能在2月前不得不将战略大豆储备减少400-500万吨,如果不比这更多的话."

Mielke在通过电话对美国大豆和粮食贸易峰会发表的讲话中称,想看懂中国的战略通常要靠猜.但他表示,美国谷物种植带发生半个世纪以来最严重的旱灾,外加南美出现新的天气问题,将中国规划当局置身于有关粮食库存的困境之中.

"他们会不会这么做?或者鉴于南美天气存在不确定性,他们会认为减少储备的风险过大?"Mielke表示.

最近阿根廷发生洪水,殃及数十万英亩作物种植地,势将导致种植工作延迟,还可能影响产量.

Mielke指出,目前没人知道今年10月、11月、12月这些受洪水侵袭的土地有多少无法进行种植."南美的产量没有保证".

他表示,大豆交易商将紧密关注未来几个月中国在美国的订单和发货情况.据美国农业部数据,截至9月6日,美国农作物的新销售年度刚开始一周,中国就已订购了1,311.9万吨美国大豆,而上年为1,027.9万吨.

当前销售年度,中国迄今为止的大豆订购量占美国大豆出口总销售的63%.此外,总计有484.8万吨大豆被"未知地区"订购,上年同期为191.2万吨,而这部分销售通常会被美国农业部确认为买家是中国.

"如何他们不减少大豆库存,还留储所有买自美国的大豆,就会有推高大豆价格的风险."Mielke说.

9月初,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货涨至每蒲式耳17.94美元的纪录高位,受供应忧虑和中国对大豆的强劲需求提振.但此后大豆价格回落超过8%,周二收报16.40美元,因面临美国作物收割进程的压力.

Mielke预测,大豆价格10月将反弹,因为全球供应趋紧的同时需求强劲.(完)