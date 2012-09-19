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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 09:18 BJT

《汇市简讯》本地公司买盘或将推动美元/印尼卢比升向9530

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* 美元/印尼卢比可能进一步脱离9500,升向9530

* 本地公司需求和美元普遍上涨提供支撑

* 预料印尼央行在最近几日作壁上观后将出手

* 隔夜纽约市场印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)报9525-9530,收报9530-9540.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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